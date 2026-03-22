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    首頁 > 臺中市

    百年「護國山台中寺」遭剷平 大野鳳洲和尚之碑曝光

    2026/03/22 06:13 記者黃旭磊／台中報導
    「大野鳳洲和尚之碑」出土。（文化局提供）

    「大野鳳洲和尚之碑」出土。（文化局提供）

    已有124年歷史的「護國山台中寺」，19日上午遭無預警剷除引起文化界譁然，中市府公布於「納骨塔」內發現「大野鳳洲和尚之碑」，強調當地為「護國山台中寺靈塔」（納骨塔），入口唐破風損毀佚失，保存完整性不足，不予指定登錄古蹟、歷史建築或紀念建築。

    護國山台中寺位於台中自由路二段70巷一帶，去年6月，屋主拆除鐵皮屋赫然重見天日，如今已遭夷為平地，文化界人士查出，台中寺可能是明治三十年（1897年）後，從彰化寶光廟創立遷移至此，歷任傳道者及住持有四代大和尚大野鳳洲等人，文資審議會考證發現「大野鳳洲和尚之碑」，堪稱印證來歷。

    文化局表示，經文資審議會調查判定為「護國山台中寺靈塔」（納骨塔），由於本堂主體早於1982年拆除，現存為後期附屬建物，「靈塔（納骨塔）」主要用以收納先人遺骨，且重要構件如入口唐博風、屋頂相輪寶珠 、骨甕等多已佚失，整體保存完整代表性相對不足，未達古蹟、歷史建築或紀念建築指定登錄標準。

    熱心民眾不捨表示，19日上午9時50分許，怪手無預警拆除台中寺，從斷垣殘壁中看見大量日治時期標誌性的「TR 磚」，令人遺憾的是，建物未經透徹研究，「沒能解開真實身世前，就在怪手轟隆聲中倒下了」。

    文化局強調，出土的「大野鳳洲和尚之碑」移置大里菸葉廠妥善保存，作為台中寺歷史發展重要見證。

    「護國山台中寺靈塔」已遭剷平。（資料照，文化局提供）

    「護國山台中寺靈塔」已遭剷平。（資料照，文化局提供）

    專家學者查看「護國山台中寺靈塔」內部。（文化局提供）

    專家學者查看「護國山台中寺靈塔」內部。（文化局提供）

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