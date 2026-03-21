為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 臺中市

    盧秀燕返國前飛美西 拜訪西雅圖、塔可瑪新上任市長

    2026/03/21 20:15 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市政府訪團與塔可瑪市府團隊合影。（台中市政府提供）

    台中市政府訪團與塔可瑪市府團隊合影。（台中市政府提供）

    台中市長盧秀燕美國時間18日結束美東行程，當天深夜飛抵美西，隔天先後拜會西雅圖與姊妹市塔可瑪兩位新上任市長，分享多項市政議題。盧秀燕今天凌晨返國，她說，美國是我國長期的盟友，這次出訪有城市交流、關心僑胞及招商引資、強化與美方的交流3大重點，訪問整體成果「超乎預期」。

    盧秀燕於美國時間18日當天深夜飛抵美西，19日一早拜會今年1月剛上任的西雅圖市長凱蒂．威爾遜（Katherine Barrett Wilson）。兩位女性首長一見如故，交流各大城市共同面臨的「居住正義」與「大眾運輸」等核心市政議題。

    盧秀燕午後拜會姊妹市塔可瑪市長易卜生（Anders Ibsen），雙方交流中意外發現擁有相似的專業背景。盧秀燕分享自己畢業於政大地政系，擔任立委期間積極推動台灣「不動產估價師」法案與專業證照制度；而易卜生也正巧具備不動產估價師證照，兩人交流熱絡。

    訪問兩位市長後，盧秀燕結束11天的訪美行程，今天返台，她說，此次出訪有三大重點，分別是城市交流、關心僑胞及招商引資、強化與美方的交流三大重點，訪問整體成果「超乎預期」。

    盧秀燕說，此次與美國政府部門有多場深入對話，包括美國國會、智庫、AIT華盛頓總部等，都有很好的溝通與對話，對於鞏固台美情誼、提升彼此理解與互信，均有正面助益。

    台中市長盧秀燕結束訪美行程，清晨返抵桃園機場。（記者劉信德攝）

    台中市長盧秀燕結束訪美行程，清晨返抵桃園機場。（記者劉信德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    臺中市今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播