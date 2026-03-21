盧秀燕返國前飛美西 拜訪西雅圖、塔可瑪新上任市長

台中市政府訪團與塔可瑪市府團隊合影。（台中市政府提供）

台中市長盧秀燕美國時間18日結束美東行程，當天深夜飛抵美西，隔天先後拜會西雅圖與姊妹市塔可瑪兩位新上任市長，分享多項市政議題。盧秀燕今天凌晨返國，她說，美國是我國長期的盟友，這次出訪有城市交流、關心僑胞及招商引資、強化與美方的交流3大重點，訪問整體成果「超乎預期」。

盧秀燕於美國時間18日當天深夜飛抵美西，19日一早拜會今年1月剛上任的西雅圖市長凱蒂．威爾遜（Katherine Barrett Wilson）。兩位女性首長一見如故，交流各大城市共同面臨的「居住正義」與「大眾運輸」等核心市政議題。

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盧秀燕午後拜會姊妹市塔可瑪市長易卜生（Anders Ibsen），雙方交流中意外發現擁有相似的專業背景。盧秀燕分享自己畢業於政大地政系，擔任立委期間積極推動台灣「不動產估價師」法案與專業證照制度；而易卜生也正巧具備不動產估價師證照，兩人交流熱絡。

訪問兩位市長後，盧秀燕結束11天的訪美行程，今天返台，她說，此次出訪有三大重點，分別是城市交流、關心僑胞及招商引資、強化與美方的交流三大重點，訪問整體成果「超乎預期」。

盧秀燕說，此次與美國政府部門有多場深入對話，包括美國國會、智庫、AIT華盛頓總部等，都有很好的溝通與對話，對於鞏固台美情誼、提升彼此理解與互信，均有正面助益。

台中市長盧秀燕結束訪美行程，清晨返抵桃園機場。（記者劉信德攝）

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