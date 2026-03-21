中市府推「通用計程車」服務 載行動不便者趴趴走

台中市通用計程車駕駛陳敏德，熟練操作升降設備與固定裝置以確保乘客安全。（台中市府提供）

讓行動不便者方便上車無障礙到達目的地，中市交通局推動通用計程車服務，截至目前已補助86輛投入營運，提供行動不便者更便利的交通選擇。

通用計程車車輛配備輪椅升降設備、斜坡板及固定空間，輪椅乘客可直接上下車，無需再由家人抱扶，大幅提升乘車安全與便利性。對於行動不便者而言，不僅是一段交通移動，更是走出家門、參與生活的重要支持，駕駛陳敏德、林昱銘及黃汝慶等人，投入服務逾5年仍持續堅守崗位，陳敏德更進一步購置電動通用計程車，兼顧環保與無障礙交通。

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陳敏德表示，擔任通用計程車駕駛近10年，這份工作需要更多耐心與細心，不僅需協助乘客上下車、固定輪椅，行車過程中也須避免急煞與急轉彎，確保乘車安全。他形容這是一種「VIP級服務」，雖然辛苦，但能陪伴乘客完成心願，讓他深感榮幸。

陳敏德回憶，曾載過一位多年未能返鄉的長者，透過通用計程車順利回到老家，與親人團聚、祭祖，那一刻讓他十分感動，也更加堅定投入這份工作的初心。長期服務下來，他與不少乘客建立如朋友般的情誼，甚至成為陪伴復健過程的「啦啦隊」，讓車內成為傾訴與支持的溫暖空間。

交通局補充，通用計程車因需設置相關設備，購車及改裝成本較高，市府已向中央爭取補助，每輛最高補助40萬元，鼓勵更多駕駛投入服務。

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