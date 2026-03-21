下週初選民調登場！江啟臣、楊瓊瓔同天拚場動員催票 氣氛炸裂

江啟臣舉辦「西屯南屯見面會」，提出12345台中更幸福政策，要大家下週一起守電話，實現台中未來夢想城市，幸福城市邁向旗艦城。（記者蔡淑媛攝）

國民黨台中市長民調初選將在下週25日至31日展開，立法院副院長江啟臣今天下午（21日）在水安宮廟埕舉辦「西屯南屯見面會」，氣氛熱烈，國民黨立委洪孟楷、張嘉郡站台助講，前台中市長胡志強原定站台，因支氣管炎未能現身，仍以圖卡力挺，國民黨KMT Studio召集人連勝武也以路過表達支持，江啟臣重申12345台中更幸福政策，要大家一起守電話，實現台未來夢想城市，幸福城市邁向旗艦城。

立委楊瓊瓔也在太平運動場舉行萬人挺瓔團結大會，議員李中、楊大鈜站台支持，隨後2人也同樣現身在江啟臣的見面會。楊大鈜表示，見證黨內和諧競爭，團結拚勝選。

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胡志強透過圖卡表示，自己感冒10天，罹患支氣管炎，無法說話，強調啟臣比他優秀，請立委廖偉翔表達堅定支持；連勝武則說，以小弟身分力挺江啟臣這位非常好的大哥；洪孟凱則稱，江懲奸除惡、最追求公平正義；廖偉翔稱讚江是進得了農地、出得了國際、讓建設落地。

江啟臣表示，台中市15年來增加20萬人，將朝300萬人大城邁進。他說，8年前努力準備選市長，現在政策內容必須有些調整，盧市長已把階段性工作陸續完成，未來市長的下一棒是誰來接非常重要，我們希望這一棒能夠讓台中從幸福城邁向旗艦城，並且讓AI產業能夠在台中落地，成為AI智慧城市，升級帶動更多的就業，提高市民生活品質。

江啟臣也說，胡志強市長第一屆選大台中市長的時候，他的口號就叫做「世界的大台中」，現在自己不只要做世界的大台中，我們要成為最棒的城市。

台中市長黨內初選民調前最後衝刺，立委楊瓊瓔（中）今日在太平運動場舉行萬人挺瓔團結大會，強調已準備好接班市長盧秀燕，建設台中。（記者張軒哲攝）

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