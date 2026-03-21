中華天帝教總會聯合祭祖 台中天極行宮循古禮舉辦

聯合祭祖大典在台中清水區天帝教天極行宮舉行。（記者張軒哲攝）

中華天帝教總會今（21日）在台中市清水區天帝教天極行宮舉辦「2026（丙午）年中華民族海內外同胞聯合祭祖大典」，祭祖儀式依循明朝古禮進行，祭祀者身著長袍，在引贊人員引導下依序行禮，儀式莊嚴隆重。

台中市政府民政局副局長陳寶雲表示，中華天帝教總會秉持宗教大同理念，推動不分宗教共同祭祖，展現崇敬祖先的孝道精神，令人感佩，並祝福活動圓滿成功，天帝教及各宗教道務持續蓬勃發展。

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今日祭典中，由中國宗教徒協會理事長釋明光大和尚擔任總主祭兼初獻禮主持，中華道教總會秘書長張肇珩擔任亞獻禮主祭，陳寶雲擔任三獻禮主祭，並由天帝教同奮擔任禮生。

典禮依循傳統禮制，依序進行迎神、初獻禮、亞獻禮、三獻禮、主辦單位上香、各界代表上香，最後是賜福禮及送神等儀程，全程莊嚴隆重。陳寶雲指出，中華天帝教總會舉辦聯合祭祖大典至今邁入第28年，長期推動跨宗教共同祭祖，實踐宗教融合與大同理念，不僅展現孝道文化的普世價值，也持續為社會注入正向力量。

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