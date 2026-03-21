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    核二、核三重啟計畫3月底送審 反核團體質疑核廢料問題不該丟給下一代

    2026/03/21 16:20 記者蘇金鳳／台中報導
    總統賴清德表示，3月底要將核三廠重啟計畫送交核安會審查。（資料照）

    總統賴清德表示，3月底要將核三廠重啟計畫送交核安會審查。（資料照）

    總統賴清德今天在磐石會新舊會長交接，表示核二、核三將在3月底將重啟計畫送核安會審查，對此，中部多個反核團體認為，台灣多颱風、地震等天然災害，地質不穩定，也無核廢料最終處置場，重啟核電等於是把核廢料放置的問題丟給下一代解決，不符合環境正義。

    主婦聯盟環境保護基金會台中分會會長耿明誼表示，內部曾有討論，若要啟動核電，核廢料最終處置場一定要明確，才能談核二、核三廠重啟。

    耿明誼表示，在台灣核廢料是一個無解議題，2019年相關民調顯示，有6成的民眾反對核廢料放置在自己的家園，也就是民眾不希望核廢料放在家園附近，重啟核電後，核廢料都不知道放在在哪兒，此時豈能談核電重啟，把問題丟給下一代，無視台灣未來及環境正義。

    台灣生態學會理事長劉烘昌表示，反核團體花了如此多的心力，才讓台灣成為「非核家園」，卻在短短時間又要重啟核電。

    劉烘昌表示，台灣並不適宜蓋核電廠，因為台灣多地震、多颱風，天然災害多、地質脆弱，最重要的是，核廢料的放置場至今無解，如何重啟核電？去年3月屏東核三廠就發生火災， 核安問題必須正視。

    相關新聞請見︰

    核二、核三具重啟條件 賴清德：「準備重啟計畫」月底送核安會審

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