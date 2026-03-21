核二核三重啟？ 賴清德：審查是否安全、廢核料如何處理及社會有無共識

賴清德說，核二及核三重啟三月底送核安會審議（記者廖耀東攝）

總統賴清德今天表示，3月底就要把核二及核三的重啟計畫送到核安會審議，台電已跟二個核電廠的合作廠商簽約，要求進行自我的安全檢查，除了由核安會審議已運行40年又再延長安不安全外，還要了解核廢料如何處理?另一個就是要社會民意，溝通情況如何?

賴清德今天參加磐石會的新舊任會長交接，他表示，很多朋友都建議電力要多元使用，立法院通過核管法，國家要依法行政，台灣電力公司已行文請示經濟部主管機關，核一廠、核二廠、核三廠哪一個廠具備了重新啟動運轉的條件？經濟部經過審慎的評估之後，回給台電的公文是核二廠跟核三廠具備重啟的條件，台電已經在準備重啟程序，3月底就會把重啟計畫送到核安會審議。

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賴清德表示，核三廠合作的廠商是西屋公司，因為最初核三廠合作的廠商西屋公司，核二廠則是跟奇異公司，台電已跟西屋及奇異公司簽約，都需要對基礎進行自我安全檢查，核能基礎如果在使用的話，它的安全到底夠不夠?所以目前已經簽約，會做自我的安全檢查，同樣要送核安會審查。

賴清德進一步說明，核安會審查大概有幾個標準，第一個就是到底安不安全，這個基礎已經運行了40年，又再延長到底安不安全？第二個就是說那核廢料怎麼處理那，另外一個是政治上做決定，就是說社會的民意，溝通的情況怎麼樣，社會有無共識？

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