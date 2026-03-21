為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 臺中市

    即使看不見光 他們在高鐵站用歌聲成為光

    2026/03/21 13:35 記者蔡淑媛／台中報導
    RP合唱團在高鐵台中站快閃高唱民歌組曲。（高鐵提供）

    RP合唱團在高鐵台中站快閃高唱民歌組曲。（高鐵提供）

    高鐵台中站今（21）日上演一場特別的音樂快閃活動，由一群視網膜色素病變（RP）患者與家屬、志工組成的「RP合唱團」在高鐵台中站的幫助下赴花蓮進行「走出黑暗，唱出生命的力量」公益巡演，並在高鐵車站快閃高唱民歌組曲，展現向陽的強韌生命力，實現「既使看不見光，也能成為光！」

    RP病變是一種罕見的遺傳性疾病，會造成患者視力逐漸受到影響，「RP合唱團」成立17年，，團員多數面臨視野逐漸縮小甚至全盲的挑戰，卻依然保持樂觀積極的態度，選擇透過歌聲與世界對話、展現強韌的生命力。

    中華民國視網膜病變協會理事長林昭銘表示，對團員而言，唱歌需要的只是一顆意重新出發的心，因此該協會去年起規劃「走出黑暗，唱出生命的力量」全台公益巡演，希望透過歌聲傳遞希望與勇氣，展現病友不被疾病束縛的精神，努力成為照亮他人的生命發光體。

    高鐵台中站表示，每一位RP合唱團員背後，承載堅韌又動人的故事，誠如近期國片「陽光女子合唱團」中的金句「在最黑暗的地方，人依然可以找到陽光」，團員以實際行動證明，既使看不見光，也能成為光！台灣高鐵希望透過幫助這樣的團體，向社會傳遞正多正向的力量，讓高鐵列車，乘載著希望與溫暖，引來台灣不斷進步、邁向更美好的未來。

    RP合唱團在高鐵台中站的幫助下赴花蓮進行公益巡演。（高鐵提提供）

    RP合唱團在高鐵台中站的幫助下赴花蓮進行公益巡演。（高鐵提提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    臺中市今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播