即使看不見光 他們在高鐵站用歌聲成為光

RP合唱團在高鐵台中站快閃高唱民歌組曲。（高鐵提供）

高鐵台中站今（21）日上演一場特別的音樂快閃活動，由一群視網膜色素病變（RP）患者與家屬、志工組成的「RP合唱團」在高鐵台中站的幫助下赴花蓮進行「走出黑暗，唱出生命的力量」公益巡演，並在高鐵車站快閃高唱民歌組曲，展現向陽的強韌生命力，實現「既使看不見光，也能成為光！」

RP病變是一種罕見的遺傳性疾病，會造成患者視力逐漸受到影響，「RP合唱團」成立17年，，團員多數面臨視野逐漸縮小甚至全盲的挑戰，卻依然保持樂觀積極的態度，選擇透過歌聲與世界對話、展現強韌的生命力。

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中華民國視網膜病變協會理事長林昭銘表示，對團員而言，唱歌需要的只是一顆意重新出發的心，因此該協會去年起規劃「走出黑暗，唱出生命的力量」全台公益巡演，希望透過歌聲傳遞希望與勇氣，展現病友不被疾病束縛的精神，努力成為照亮他人的生命發光體。

高鐵台中站表示，每一位RP合唱團員背後，承載堅韌又動人的故事，誠如近期國片「陽光女子合唱團」中的金句「在最黑暗的地方，人依然可以找到陽光」，團員以實際行動證明，既使看不見光，也能成為光！台灣高鐵希望透過幫助這樣的團體，向社會傳遞正多正向的力量，讓高鐵列車，乘載著希望與溫暖，引來台灣不斷進步、邁向更美好的未來。

RP合唱團在高鐵台中站的幫助下赴花蓮進行公益巡演。（高鐵提提供）

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