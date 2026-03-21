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    戰爭引發能源危機 賴清德：核二核三3月底進入重啟程序

    2026/03/21 13:31 記者蘇金鳳／台中報導
    總統賴清德談台灣今年面臨問題，但政府準備好了。（記者廖耀東攝）

    總統賴清德談台灣今年面臨問題，但政府準備好了。（記者廖耀東攝）

    磐石會長今天交接，總統賴清德致詞表示，面對中東戰火的能源危機，目前能源儲油已超過100天，天然氣12至14天，油氣到4月都沒問題，五月只差一點，6月份美國的油氣就會來到台灣，而核二核三在3月底將重啟程序，請核二廠的奇異公司及核三廠的西屋公司要建立自我的安全審查 ，而台灣在2032年台灣的電力供應都可以穩定。

    磐石會今天舉行第28屆、第29屆會長交接典禮，巨大集團董事長劉湧昌正式交棒給台數科董事長廖紫岑；總統賴清德致詞表示，台灣今年要面臨一些問題，首先是關稅問題，原本台灣與美國已談好對等關稅15％不疊加，但因美國聯邦最高法院撤銷了川普課徵對等關稅的法律基礎，改用301條在進行各種調查 ，要妥善去面對，政府有信心，也已經做好準備。

    對於中東戰火所造成全球能源問題，賴清德表示，這個戰火會持續多久不得而知， 但是我們一定要做最好的準備，在石油方面，台灣有法定的儲備油是大約90天，目前已經超過100天了，這是沒有問題。

    至於天然氣，賴清德表示，法定儲備油儲氣是11天，台灣大概是12到14天左右，所以這部分是沒有問題，油氣在4月這個都沒有問題，5月就差一點點以上，那6月份美國的油氣就會來到台灣。

    賴清德表示，政府目前已進行二及核三重啟程序，請核二廠的奇異公司及核三廠的西屋公司要建立自我的安全審查 ，而台灣在2032年台灣的電力供應都可以穩定。

    對於水情問題，賴清德指出今年冬雨是75年來最少的 ，而過去8年前瞻基礎建設打造的「珍珠串」計畫已發揮成效，透過水庫間的聯通管網實現跨區域供水，確保產業用水正常運作。

    對於國際政局，賴清德表示，面對地緣政治的壓力，但是台灣不能放棄理想，不能夠走最終路，政治絕對不能走最終路，經濟上走最終路也沒有好處。

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