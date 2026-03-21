驚悚！台中休旅車撞BMW又波及路邊7車 2人受傷送醫

台中市太平區中山路3段今天清晨6點多發生車禍，並波及停在路邊的6輛機車及1輛自小客車，現場一片狼藉。（記者陳建志翻攝）

台中莊姓男子（60歲）今天清晨6點多，駕駛休旅車行經太平區中山路3段，要左轉進巷中時，不慎與對向直行，由張姓男子（31歲）駕駛的BMW自小客車撞上，莊男的車子旋轉360度停在路中，張男的車子則波及停在路邊的6輛機車及1輛自小客車，所幸莊男和張男送醫後僅擦挫傷無大礙，詳細肇事原因和責任警方將調閱監視器後釐清。

這起事故發生在今天清晨6點55分左右，當時莊姓男子（60歲）駕駛休旅車，沿中山路3段欲左彎駛入中山路3段67巷，卻不慎與對向由張姓男子（31歲）駕駛，沿中山路3段直行的BMW自小客車撞上。

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莊男的車子在撞擊瞬間，旋轉360度後停在路中，張男的車子被撞後則失控，又撞上停在路邊的6輛機車及1輛自小客車，連串的撞擊聲響嚇壞附近民眾，紛紛走出家門查看，所幸未波及其他路人，莊男和張男送醫後僅擦挫傷無大礙。

警方獲報後到場，現場一片凌亂，後續對兩人進行酒測，兩人均無酒精反應，目前已調閱監視器還原事故經過，將釐清肇事原因及責任。

台中市莊姓男子今天清晨6點多，駕駛休旅車行經太平區中山路3段要左轉進巷中時，撞上對向直行的自小客車。（記者陳建志翻攝）

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