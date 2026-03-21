台中醉男亂入「頭牙」餐會挑釁亮刀刺3人逃山區 警持續搜山逮人

台中賴姓男子昨晚亂入廟會活動挑釁，還持刀傷人後逃逸山區，警方今天上午持續動員警力搜山。（記者陳建志翻攝）

台中太平大興廿二街一間土地公廟，昨晚舉辦「頭牙」福宴，沒想到一名賴姓男子（54歲）疑酒後亂入宴席按喇叭、挑釁，引發民眾不滿，多位民眾持木棍和他對峙時，遭他持蝴蝶刀揮舞刺傷，其中2人送醫、1人未送醫，所幸都僅皮肉傷，賴男隨後棄車徒步竄入山區，警方徹夜搜山追捕無所獲，今天上午再度動員員警持盾牌、警棍搜山。

台中市警局太平分局，昨天晚上8點20分接獲民眾報案，指稱大興廿二街「有人持刀砍人」，立即啟動快打警力到場，到場時涉案賴姓男子（54歲）已逃離現場。

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警方調查後發現，昨晚該間福德祠舉辦「頭牙」福宴廟會活動，賴姓男子（54歲）騎機車到場後在一旁無故按鳴喇叭及挑釁，引發民眾不滿，有多位民眾上前制止，賴嫌卻亮刀揮舞，造成3位民眾被刺受傷，2人送醫、1人未送醫，所幸都僅皮肉傷沒有生命危險。

賴男行兇後將機車遺留在現場並逃往太平山區藏匿，太平分局警方立刻動員警力徹夜搜山，不過無所獲。今天上午，警力再度集結，攜帶盾牌進行搜山，持續搜尋賴男下落。

台中賴姓男子（中）昨晚亂入土地公「頭牙」廟會活動挑釁，與現場民眾發生衝突。（民眾提供）

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