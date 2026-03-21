跳票！中市115學年免費營養補助經費比北市低 民進黨團痛批

民進黨批台中市115學年營養午餐經費補助比北市低，根本是跳票。（資料照）

台中市預計於115學年全面實施公立國中小營養午餐免費政策，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻指出，台中市府日前向議會提交營養午餐專案報告，公布115學年度各類補助標準，台中補助金額明顯低於台北10至15元，痛批盧秀燕此前聲稱補助將「比照台北市標準」，如今數字攤開，根本是跳票。

教育局指出，台中市校園營養午餐每餐經費約60至70元，是以114學年度各校既有午餐收費為基礎估算，並整合5元加碼補助及每週水果補助；另「三章一Q」國產可溯源食材補助約10至14元為額外加碼，整體投入資源實際更高，有助於提升午餐品質與食材安全。

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周永鴻指出，從專案報告上可得知，台中市公立國中小及私立國中小弱勢生每餐補助60元、國私立高中職弱勢生每餐補助上限65元。然而台北市同期公布的補助標準為國小每餐70元、國中每餐75元，台中補助金根本沒有比照台北市標準。

周永鴻指出，市府專案報告中完全看不到餐費定期檢討的機制。報告雖羅列「分析物價指數與基本薪資漲幅」等評估依據，最終卻僅定額補助、未提後續調整規劃。

他強調，補助標準一旦凍住，未來食材與其他供餐成本持續上漲，最直接的衝擊便是孩子盤中的食材品質，「今年能吃到的東西，明年還能吃到嗎？市府給不出答案。」

周永鴻表示，黨團已明確提出訴求，補助標準不得低於台北市，且須建立定期檢討機制以維持供餐品質。然而市府的專案報告顯然兩項均未落實。他強調，補助標準偏低加上缺乏檢討機制，最終影響的是午餐品質，受苦的是孩子，黨團將持續在議會追究市府責任，要求教育局提出具體改善方案。

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