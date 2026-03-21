第五市場招牌竟用簡體字？中市府連夜換招牌:日文漢字、將改片假名

第五市場被民眾發現招牌附註「第五公営伝統市場」，遭質疑是中國簡體字，經發緊急澄清是日文漢字。（翻攝自臉書）

台中市第五公有零售市場被民眾發現招牌附註「第五公営伝統市場」，遭質疑是中國簡體字，不過台中市經發局澄清這是「日文漢字」，招牌採用中、英、日文字，發展國際觀光，但日文漢字的翻譯有檢討空間，未免誤會，昨日已遮蔽字體，今天上午已改為日文片假名。

剩食餐廳「明日餐桌」創辦人楊七喜PO出圖文第五公有市場的招牌，除有中、英文字體，還印上「第五公営伝統市場」，指「我傻眼了，拜託告訴我那不是簡體字…後來留言有人解答是日文漢字（擦汗）…不管怎樣第五市場積極做視覺化，真的是很有活力的在地人市場！」

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逢甲大學副教授、中社前社長劉曜華也PO文質疑「中國、台中」，但也有民眾PO文回應那不是簡體字，簡體字是「公营传统市场」，幫忙解釋「那是給日本人看的，是日文的漢字。」

對此，台中經發局表示，經發局近3年積極投入預算與爭取中央資源，針對公有市進行美學改造，設計廠商設計中英日語言的招牌，其中日文以日文漢字顯示，但翻譯可能不夠到位，一般日文漢字應為「台中市第五公設市場」，因此為免誤會，調整為日文片假名「タイチュウシ ダイゴ コウセツ コウリ イチバ」。

經發局今天上午修改第五市場招牌日文漢字遮蔽，改為片假名日文。（經發局提供）

經發局今天上午修改第五市場招牌日文漢字遮蔽，改為片假名日文。（經發局提供）

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