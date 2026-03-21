沒加會員也能進好市多？驚喜推出4項免費體驗 官方證實了

好市證實推出「非會員免費服務體驗券」，民眾憑券可至輪胎中心以、藥房、光學眼鏡部、聽力中心體驗服務。（好市多提供）

美式賣場好市多（Costco）採會員制，沒有會員卡不能進入，一名網友在好市多相關臉書社團貼出照片，收到好市多工作人員發送「好市多非會員免費服務體驗券」，憑券可至進入賣場輪胎中心、藥房等4個區域，詢問非會員可進入嗎？引發熱議，對此，好市多官方則證實，歡迎會員邀請非會員體驗Costco所提供的各項服務，一券限一人使用。

名網友PO文，指去好市多賣場時工作人員主動發送「可以邀請還不是會員的親友一起進去，想問說是一張一個人嗎？」吸引不少網友回應，「這只是一張單純的廣告單，不是讓非會員憑單進入的意思」、「有會員朋友的話本來就可以跟著一起進去了呀，還要這張做什麼？」

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對此，好市證實推出「非會員免費服務體驗券」，民眾憑券可至光學眼鏡部、聽力中心、輪胎中心以及藥房體驗服務，邀請非會員憑券前來賣場體驗服務與價值，至於使用限制，好市多也明確說明為一券限一人使用，希望會員將好的服務也介紹給他們的親朋好友。

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