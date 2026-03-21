藍營中市長民調下週開始 支持者喊「顧電話」7 天

江啟臣及楊瓊瓔的中市長之爭，下週開始民調。（記者蘇金鳳攝）

國民黨台中市長民調初選將在下週展開，黨中央預定日期為3月25日至31日7天，但預計會進行3天，黨部主委蘇柏興表示，7天選在哪3天舉行民調，目前大家都不知道，共有3家民調公司執行，兩陣營各選一家，第3家則是兩陣營共推，每一家樣本數約為3千，做完為止，隔天就由黨中央公布。

此外，由於眾人都不知道這7天中哪3天進行民調，兩陣營的支持者在社群媒體上，乾脆呼籲大家這7天在晚上6點至10點在家中「顧電話」，還請支持者要把問題都回答完才算完成。

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距離台中市長民調只剩幾天，立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔持續辦活動造勢，江啟臣從3月1日開始便進行各行政區的說明會，這幾天更獲得前中市長胡志強、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、立委謝龍介、柯志恩等重要黨公職的表態支持。

而楊瓊瓔則是參加各種活動，並舉辦2場大型萬人造勢活動，要強調自己受基層支持。

蘇柏興表示，目前大家都不知道這7天何時進行民調，屆時民調公司會通知當事人，樣本數達到後，就會在第2天由黨中央公布。

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