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    首頁 > 臺中市

    台中頭牙晚宴變調！醉男騎車亂入喇叭挑釁 狂揮刀3人濺血

    2026/03/20 23:40 記者許國楨／台中報導
    賴男（圖中間）戴安全帽持刀揮舞。（民眾提供）

    賴男（圖中間）戴安全帽持刀揮舞。（民眾提供）

    台中市太平區20日晚間進行頭牙廟會，54歲賴姓男子疑酒後失控，騎機車闖入福德祠宴席現場，不斷按喇叭挑釁，民眾制止雙方爆發口角，賴男突掏出蝴蝶刀揮舞，造成3名男子濺血，在場民眾嚇得四散閃避。

    經查，事發於晚間8點20分左右，太平區一處福德祠正舉辦頭牙節慶活動，人潮聚集，賴男疑因酒意上頭，無故騎車進入挑釁，過程中突然掏出蝴蝶刀揮舞攻擊，導致3名男子受傷，其中2人傷勢較重，由救護人員緊急送醫，另1人傷勢較輕未送醫，所幸皆無生命危險。

    目擊民眾表示，當時現場氣氛熱鬧祥和，沒想到男子突然失控揮刀，眾人一度驚慌失措，有人拿起木棍喝斥阻止，場面一片混亂。賴男見情勢不利，隨即棄下機車，趁亂徒步往附近山區逃逸，留下驚魂未定的群眾與血跡斑斑的現場。

    警方獲報速啟動快打警力趕赴處理，並完成現場蒐證及相關證物採集，據了解，賴男在地方上素有爭議，此次突如其來的暴力行徑也引發地方議論；太平分局表示，目前已掌握其身分與行蹤，並持續調閱監視器、部署警力展開查緝，強調對於暴力滋事絕不寬貸，務必迅速將嫌犯緝捕到案。

    賴男持刀揮舞。（民眾提供）

    賴男持刀揮舞。（民眾提供）

    警方漏夜展開圍捕。（民眾提供）

    警方漏夜展開圍捕。（民眾提供）

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