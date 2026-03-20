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    首頁 > 臺中市

    楊瓊瓔稱盧秀燕「自動補位」化解疑美論 江啟臣避談軍購案

    2026/03/20 17:33 記者蔡淑媛／台中報導
    軍購特別條例草案將於下週在立院委員會審查，是否會加快進度，江啟臣以趕行程為由未回應。（記者蔡淑媛攝）

    軍購特別條例草案將於下週在立院委員會審查，是否會加快進度，江啟臣以趕行程為由未回應。（記者蔡淑媛攝）

    國民黨台中市長提名將在下週舉行初選民調，台中市長盧秀燕訪美化解疑美論，將於明天清晨返抵台灣，立委楊瓊瓔表示感謝盧去美國努力為台灣做事，「自動補位」化解疑美論；至於軍購特別條例草案將於下週在立院委員會審查，是否會加快進度，立院副院長江啟臣今天接待英國在台辦事處代表參訪台中被問及此事，則以趕行程為由未回應。

    江啟臣今天下午到逢甲大學參加台英教育交流，接待英國在台辦事處代表包瓊郁等人，包瓊郁表示，台英貿易關係愈來愈好，期許英國與台灣學生在研發、貿易、教育合作可以共同努力。

    江啟臣表示，曾擔任台英國會聯誼會會長2年，期待兩國關係更好，台灣去年有4000多人留學英國，英國是台灣留學歐洲的主要國家，英國也是最早給予我國免簽國之一。

    江啟臣表示，台中的大學大多與英國有合作，這次包括逢甲、靜宜、中興、中國醫藥大學、東海、亞大、勤益科大等7所大學討論高教合作，也帶包代表參訪漢翔公司，希望漢翔與英國能擴大合作，包括無人機、高科技等，讓英國看到台中產業的實力，台灣保持國際供應鏈的關鍵地位。

    台英教育交流會議在逢甲大學舉行。（記者蔡淑媛攝）

    台英教育交流會議在逢甲大學舉行。（記者蔡淑媛攝）

    江啟臣與包瓊郁參加台英教育交流會議。（記者蔡淑媛攝）

    江啟臣與包瓊郁參加台英教育交流會議。（記者蔡淑媛攝）

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