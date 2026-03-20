台中法院內掌摑律師公會理事長沒被抓！檢方今當庭逮捕聲押暴走女

林女在法庭外掌摑台中律師公會事理事長，檢方今向法院聲請羈押。（資料照）

台中市林姓女子涉傷害3名女律師案17日開庭，台中律師公會理事長吳中和及十多名律師出庭聲援，未料開庭前，林女竟在走廊掌摑吳，引爆司法界怒火，台中地檢署今天傳訊林女到案，查出她先前已有類似涉案紀錄，為防杜再度施暴並確保後續偵查程序順利進行，除當庭逮捕並聲請羈押。

回顧案情，46歲林女因涉傷害案於17日赴台中地院開庭，當天包括台中律師公會理事長吳中和在內，多名律師到場旁聽聲援，未料開庭前，林女在法院走廊突然情緒爆發，對吳姓律師出手攻擊並伴隨言語羞辱，場面混亂。然而法院當下未依現行犯將其逮捕，外界質疑處置是否失當，也讓法庭安全問題浮上檯面。

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台中地檢署隨即指派主任檢察官黃嘉生率同檢察官蔡承翰成立專案小組，指揮警方蒐證調查，迅速傳喚相關證人到案說明，並調閱監視器畫面及驗傷資料，查出林女除本案涉嫌以強暴手段傷害及公然侮辱律師外，早在去年11月即曾於法院開庭時違反維持秩序命令並恐嚇律師。

之後亦多次與律師發生衝突，甚至在案發隔日透過網路發表恐嚇他人生命的言論，行為有持續升高趨勢，綜合相關事證與其過往涉案紀錄，認定林女涉犯傷害、恐嚇、公然侮辱及違反法庭秩序等罪嫌重大，且有反覆實行暴力犯罪之虞，為防止再度危害他人並確保偵查程序順利進行，今（20）日傳訊林女到案後當庭逮捕，並向法院聲請羈押。

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