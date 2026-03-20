990醫美診所突關門大吉 台中申訴破30件 有人剛付5萬訂金慘落空

990診所日前無預警發訊息通知顧客將結束營業，讓消費者反應不及。（台中市府提供）

台中990醫美診所16日無預警結束營業，台中市法制局近來已接獲逾30件申訴案，均因已預付款購買療程尚未用完，甚至有消費者13日才付5萬訂金，15日就接獲隔日結束營業簡訊，讓消費者傻眼；法制局已連繫到診所負責人，近日將邀到市府說明後續處置之道。

法制局長李善植除呼籲業者，儘速公開提供退費窗口的電話聯絡資訊、退費計算方式及退費時間，並建議利用信用卡購買醫美服務的消費者，儘速檢附相關佐證資料向發卡銀行申請爭議款，符合一定條件的消費者，即使已經付款，仍可獲得信用卡機構退款。

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台中市法制局接獲多名消費者申訴，在15日收到990醫美診所無預警發訊息通知將在16日結束營業，業者僅告知消費者可透過官方line聯繫，至於退費聯繫窗口、退費計算方式及退費期程均不明，不少消費者還有私人物品放在診所內無法拿回，更令消費者氣結的是，之前預付買的課程都還未用完，如今損失不知找誰賠償。

台中市法制局主任消保官陳彥宏指出，連日來已接獲逾30件消費申訴，多是已預付款項買課程或療程尚未使用完，被卡住約數萬元款項的課程，甚至有一名消費者13日才剛付完5萬元買醫美服務，15日就看到結束營業的訊息，大驚失色。

陳彥宏指出，業者發給消費者的簡訊中雖稱後續有接手經營的診所，但被提及的診所已委請律師聲明與990無關連；目前已連繫到990診所負責人，近日將邀請到市府說明善後之道。

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