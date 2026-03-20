台中北屯和平里福德祠「頭牙」 1800顆壽桃秒殺搶光

台中市北屯區和平里福德祠舉行「頭牙」慶典，現場準備1800顆壽桃，吸引大批民眾祈福求財。（記者蔡淑媛攝）

有87年歷史的台中市北屯區和平里福德祠今（20日）舉行「頭牙」慶典，現場準備1800顆壽桃及發財水等結緣品，吸引大批民眾祈福求財，結緣品很快被索取一空，和平里長參選人張又仁也偕同土地公寶寶現身發送金元寶，讓年輕一代感受到土地公文化的親和力。

和平里福德祠主委蔡安表示，廟方今年準備代表平安長壽的1800顆壽桃，歷年最多，也提供發財水祝福信眾財源滾滾，限量發送象徵「圈住」平安健康幸福的「五色線如意手環髮圈」，信徒馬上索取一空。

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和平里福德祠總幹事曾枝德也說，希望透過這些結緣品，讓土地公的守護能長伴信眾身邊，祈福每位信眾都能度過平安豐收的一年。

張又仁指出，他是在地里民，每年都來參拜，今天特地帶領土地公寶寶來發送金元寶，盼為社區注入新的活力，讓年輕一代感受到土地公文化的親和力，也在俗稱「龍抬頭」的頭牙日，祈願所有和平里民今年都能財氣與福氣滿盈。

台中市北屯區和平里福德祠舉行「頭牙」慶典，吸引大批民眾祈福求財。（記者蔡淑媛攝）

張又仁偕同可愛的土地公寶寶現身發送金元寶。（記者蔡淑媛攝）

台中市北屯區和平里福德祠舉行「頭牙」慶典，現場準備1800顆壽桃，吸引大批民眾祈福求財。（記者蔡淑媛攝）

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