獲蔣萬安及張善政接連表態力挺 盧秀燕呢？江啟臣笑回一句

江啟啟接連獲蔣萬安、張善政接連表態力挺，被問盧秀燕笑回，她在美國訪問。（記者蘇孟娟攝）

國民黨台中市長提名將在25-31日舉行初選民調，台中「姊弟之爭」白熱化，角逐的立法院副院長江啟臣連日獲台北市長蔣萬安及桃園市長張善政表態力挺，外界關注最重要的台中市長盧秀燕支持傾向，江啟臣今被問有無跟訪美中的盧秀燕連絡，笑回盧秀燕還在美國訪問中，「有她的市政要忙」，肯定她城市外交更行銷台灣。

國民黨台中市長提名「姊弟之爭」白熱化，立委楊瓊瓔與江啟臣近來各自到各區尋求支持，江啟臣則連日連連公佈藍營重量級政治人力表態力挺，繼蔣萬安公開支持江啟臣後，今又曝光與張善政合拍影片獲張善政推薦，藍營六都執政縣市「天后」、台中市長盧秀燕迄今未表態，外界關切江啟臣近日是否與訪美的盧秀燕有進一步連繫。

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僅管初選民調在即，江啟臣今午一派輕鬆設宴接待到台中訪問的英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones），台中市副市長鄭照新應邀陪同，被問接連獲藍營六都執政首長力挺，最近有沒有跟盧秀燕進一步連絡時，笑回盧秀燕還在美國訪問，「有她的市政要忙」。

江啟臣說，她把市政做好，就是對台中市民最好的一件事，同時從事城市外交、行銷台灣，有更多管道讓台灣人的心聲及台灣跟美國或其他國家多溝通交流，這都是好事。

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