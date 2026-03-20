火雞肉飯店又又又…夜店口角續攤5打3 這次真的「打輸住院、打贏法院」

警方獲報火雞肉飯店有人打架，火速出動16名警力到場壓制。（民眾提供）

「又又又出事了！」台中西屯區一間以24小時營業聞名的火雞肉飯店，今（20）日凌晨再度無辜成為打架現場，警方獲報迅速出動16名警力到場壓制，將8名鬥毆男子全數帶回，依聚眾鬥毆及傷害罪送辦；其中1人頭臉擦挫傷送醫包紮，所幸無大礙。

據了解，衝突源頭其實不在餐桌，而是在附近夜店外，凌晨時段，兩派人馬原本互不相識，卻因酒後口角擦出火花，當場氣氛劍拔弩張，雖一度散去，未料雙方「冤家路窄」，轉戰到同一間火雞肉飯店續攤時再次狹路相逢，情緒瞬間引爆，從言語互嗆升級為肢體衝突。

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現場目擊者指出，當時雙方5對3混戰，不僅拳腳相向，還有人拿起棍棒揮舞，甚至抄起塑膠椅互砸，場面一度混亂，嚇壞正在用餐的民眾，轄區第六分局獲報打架情事火速趕抵，將徐姓男子（25歲）為首的5人，以及另方賴姓男子（28歲）等3人全部壓制帶回調查。

警方表示，8人均涉及聚眾鬥毆與傷害行為，詢後依法移送偵辦，其中受傷的巫姓男子（32歲）頭臉有擦挫傷，經救護人員現場包紮後已無大礙，警方也強調，對於酒後滋事絕不寬貸，將持續加強巡邏與取締，防止類似事件再發生。

值得一提的是，這間火雞肉飯店因鄰近夜店、酒店，長期以來成為酒客宵夜「續攤聖地」，卻也屢傳衝突事件，店內甚至曾貼出「打輸住院、打贏坐牢」的幽默警語，試圖勸阻顧客動手，但似乎仍擋不住酒精加持下的火氣，如今再添一樁鬥毆紀錄，也讓網友議論紛紛。

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