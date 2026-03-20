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    面試2028？盧秀燕會卜睿哲談領導 「應具備與意見相左族群對話的勇氣」

    2026/03/20 10:09 記者蘇孟娟／台中報導
    盧秀燕與卜睿哲等華府智庫學者座談。（圖：市府提提供）

    盧秀燕與卜睿哲等華府智庫學者座談。（圖：市府提提供）

    赴美面試2028？台中市長盧秀燕美東時間18日與美國在台協會前主席卜睿哲等華府智庫學者座談暢談「領導」；她說，穩健的國防應建立在政府與人民的透明溝通之上，凝聚全民共識，才能在變動局勢中，守護台海和平與穩定；更提及外交工具應具備靈活彈性，不應被窄化為統獨標籤，並強調，領導者應具備與意見相左族群對話的勇氣，採取溫和、漸進的改革路線推動韌性治理。

    盧秀燕市長任內二度訪美，行前釋出「超越城市外交」，交流議題更擴大到台美關係、台美關稅，甚至美方高度關切的軍購等「非關台中市政」議題，此行更跨入華盛頓「深水區」，拜會眾議員、美國在台協會華盛頓總部，更頻與美國智庫學者對話，外界解讀她此行赴美「面試」為2028選總統鋪路。

    盧秀燕這兩天被問及2028年是否挑戰總統大位，僅回應，她台中市民有所承諾，會做好做滿到最後一天，暫時不會去思考這些問題。

    不過，她繼16日受邀訪問美國極具影響力的智庫「外交關係協會」（CFR）紐約總部，與AIT前主席薄瑞光等對談後，18日另與卜睿哲、葛來儀等9名智庫學者座談，從國防兩岸到「民意趨勢」皆有深入探討，更大談領導力。

    盧秀燕除強調，穩健的國防應建立在政府與人民的透明溝通之上，「順從民意」與「內部團結」是推動台灣進步的核心動力，唯有凝聚全民共識，才能在變動局勢中，守護台海和平與穩定。

    她分享城市治理的經驗，指她施政穩健的關鍵就在於順從民意並重視內部團結，這兩者更是台灣不斷進步的動力來源，她主張在多元社會中應積極「從異中求同」，凝聚全民力量共同面對國際挑戰。

    她還說，外交工具應具備靈活彈性，不應被窄化為統獨標籤，並強調領導者應具備與意見相左族群對話的勇氣，採取溫和、漸進的改革路線推動韌性治理。

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