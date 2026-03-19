為愛上路！不老騎士破例邀「她」加入環島 原因滿滿洋蔥賺熱淚

中度肢體障礙的楊繡淳，騎著過世先生的愛，圓機車環島夢（弘道基金會提供）

「我會帶著他的愛，繼續向前走！」弘道老人福利基金會今（19）日舉辦「2026不老騎士－為愛千里」活動，20位平均72歲的長者從台中熱血啟程，展開10天1027公里的環島公益之旅。但在這群騎士中，有一位年近60歲的楊繡淳，她是被主辦單位破例邀請的「特別成員」，因為她騎的不僅是機車，更是與亡夫未完成的約定。

約定環島 丈夫心肌梗塞驟逝

楊繡淳因腰椎先天腫瘤導致中度肢體障礙，需拄拐杖行走，平時以四輪輔具機車代步。她回憶，4年前手術後，隨口向丈夫提起想騎機車環島，丈夫二話不說訂購了有輔助輪的機車，還天天陪她練騎。兩人約好退休後一起環島，沒想到就在那年結婚紀念日夜晚，丈夫因心肌梗塞驟逝，留下她與那輛還來不及遠行的機車。

請繼續往下閱讀...

丈夫走後，楊繡淳常騎著這輛車，花一小時到墓園看他，或重溫丈夫曾陪她練騎的路線。去年看到弘道招募不老騎士，心底像被電流穿過，鼓起勇氣報名。面試時她淚流不止：「原本規劃好退休後要一起環島，現在只剩我一個人，但我想帶著他的照片，完成我們說好的夢。」

「帶著他照片 完成我們說好的夢」

「不老騎士」原需年滿65歲才能參加，但團隊被她跨越生死的愛與勇氣深深感動，特別以公益名額破例邀請。楊繡淳說，丈夫過世後她變得勇敢，「我會帶著他的愛，繼續向前走」。

弘道基金會董事長王乃弘表示，第14屆不老騎士將挑戰南迴與蘇花公路，並擔任「獨居弱勢長輩餐食計畫」公益大使，號召募集1000萬元經費，幫助約20萬人次的弱勢長者。這群平均72歲的騎士用行動證明：愛與夢想，永遠不因年齡或離別而止步。

弘道老人福利基金會不老騎士從台中出發，第一站抵達彰化溪湖糖廠休息再出發。（弘道基金會提供）

弘道老人福利基金會舉辦「2026不老騎士」活動，20位平均72歲的長者從台中出發，展開10天1027公里的環島公益之旅。（弘道基金會提供）

今年不老騎士最高齡的84歲詹昭火，開心啟程圓夢。（弘道基金會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法