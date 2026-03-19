漢神洲際購物廣場4/10開幕估湧3萬人 交通局祭「分流斷流管制」

漢神洲際購物廣場預計4月10日正式營運，預計湧入3萬人潮，衝擊當地交通。（記者蔡淑媛攝）

漢神洲際購物廣場預計年4月10日正式營運，預計湧入3萬人潮，商場座落洲際棒球場旁，鄰近74號快速道路及崇德路等要道，議員陳成添、當地里長與議員參選人吳宗學憂心當地交通會塞爆，交通局會勘提出停車分流與外圍截流、路口轉向管制、提供外圍轉乘接駁車等疏導措施。

漢神洲際購物廣場緊鄰洲際棒球場，總樓地板面積達6.6萬坪，進駐超過500個品牌，百貨規模位居台中前茅，場內設有約6600席停車位，陳成添說，其中，汽車格有2000多個，加上場外洲際球場立體停車場也有2000，代表至少會湧入數千輛汽車，除了現在已經擁塞的交通，屆時開幕恐怕還不夠停車。

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吳宗學也說，百貨開幕週加上球場職棒賽事、迷你蛋的職籃比賽或大型演唱會同時舉辦，尖峰車流恐導致周邊道路癱瘓；四民里江麗慧里長、同榮里王煌照里長與仁美里朱清華也擔心洲際球場立體停車場因百貨開幕，不再開放月租，附近住戶車輛無處停，要求74快速道路橋下閒置空間能盡速開闢。

交通局說，已規畫商場道路週邊管制，分流排隊動線，台74線來車將引流到商場停車場，市區車流則進到洲際球場立體停車場，崇德十九路將重新規畫為2線及3線車道，環中路、四平路、崇德十九路也進行路口轉向管制，同時搭配接駁車等配套因應。

交通局指出，進場分流降低道路衝擊，也會設置設置禁止左轉、迴轉，與進離場等61面引導牌面，尤其在假日等時段一旦出現停車場9成滿，或商場入場口、洲際立體停車場車流回堵四平路或崇德路時，將採取斷流管制。

議員陳成添（左3）、當地里長與議員參選吳宗學與交通局、警察局進行會勘漢神洲際購物廣場交通。（記者蔡淑媛攝）

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