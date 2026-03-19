為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 臺中市

    輾斃路倒醉漢拖行5公尺 女駕駛肇逃自首、賠錢換緩刑

    2026/03/19 19:45 記者陳建志／台中報導
    台中徐姓女子開車輾過酒醉躺在車道的游姓醉漢卻肇逃，事後才到警局自首，因和家屬達成和解，台中地院判1年3月徒刑，緩刑2年。（記者陳建志攝）

    台中徐姓女子開車輾過酒醉躺在車道的游姓醉漢卻肇逃，事後才到警局自首，因和家屬達成和解，台中地院判1年3月徒刑，緩刑2年。（記者陳建志攝）

    台中徐姓女子2023年8月凌晨駕駛自小客車行經大雅區，撞上並輾過酒醉躺在車道上的游姓男子，還往前拖行4.7公尺，徐女肇事後一度下車查看，卻肇事逃逸，返家後打給友人才到警局自首，游男隨後被妹妹發現趕緊送醫仍傷重不治。台中地院審理時徐女坦承犯行，並與家屬達成和解，加上自首減刑，依過失致死、致死逃逸罪處1年3月徒刑，緩刑2年。

    中檢起訴指稱，徐姓女子2023年8月8日凌晨零時34分，駕駛自小客車行經大雅區神林南路272巷時，右前輪撞上並輾過酒後欲步行返回住處、卻酒醉躺在路上的游姓男子，並往前拖行4.7公尺，造成游男有頭胸腹部鈍挫傷、多重器官損傷等傷害。

    徐女肇事後一度下車查看，見游男受傷倒地竟棄之不理，逕自駕車逃逸返回住處，並打電話給鄭姓友人商議後續處理方式，直到凌晨1點才前往大雅派出所報案自首；游男隨後則被外出找人的妹妹發現，立刻打119送醫，卻因傷重在當天凌晨3點22分宣告不治。

    徐女在檢警偵辦時，一度辯稱當下有下車察看，但是沒有看到東西，才會開車回家，不過檢警調閱現場監視器發現，徐女發現疑似壓過東西後一度下車，並走近死者倒臥處約5公尺處察看後，就止步不再走近，隨後上車離開，認定辯解僅為逃避刑責而已。

    而此次事故經鑑定，游男飲酒後於夜間躺臥於無號誌交岔路口，為肇事主因，徐女未注意車前狀況則為肇事次因。

    台中地院審理時，徐女坦承犯行，法官審酌其肇事為次因，且於犯後終能坦承犯行，並與家屬達成和解，並賠償完畢，加上自首符合減刑條件，依過失致人於死罪，處有期徒刑7月；又犯駕駛動力交通工具發生交通事故，致人於死而逃逸罪，處有期徒刑1年，合併執行1年3月，緩刑2年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    臺中市今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播