求復合遭拒奪命！台中情侶雙屍案 男堵浴室割喉女友後自殘

警方今天報請檢方相驗，釐清確切死因。（記者許國楨攝）

台中市西區一處出租套房驚傳情侶雙屍命案，隨著檢警相驗，案情輪廓逐漸明朗，30歲方姓女子頸部遭利器嚴重割傷致命，同齡張姓男子同樣頸部多處切割傷身亡，現場血跡斑斑，不排除為男方預謀犯案後自殘，確切死因仍待進一步鑑定釐清。

經查，2人於18日凌晨零時57分一同返回租屋處，約半小時後，張男於1時23分獨自外出到附近五金百貨購買水果刀，並於1時58分返回，此後直到案發，未再有人進出，鄰居則在凌晨2時左右聽見疑似爭吵聲，與監視器時間吻合。

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據了解，方女早在1週前已提出分手，並要求張男搬離住處，當晚張男以尚有衣物未取為由前往，雙方疑在屋內談判復合未果，張男疑在情緒失控下，趁方女進入浴室、毫無防備之際埋伏門口，待其出來時再度逼問復合，遭拒後憤而持刀朝頸部猛刺，造成致命傷勢，隨後再以同一把刀自殘身亡。

現場跡證顯示，屋內並無明顯翻動或激烈打鬥痕跡，研判攻擊發生突然且短暫，女方幾乎來不及反應即遭重創。家屬得知噩耗後情緒激動，痛批男方長期經濟不穩，沉迷百家樂，經常向方女伸手要錢，甚至連壓歲錢也不放過，早已對這段關係深感憂心，「本來可以好好結束」；家屬悲痛表示，「根本是畜生行徑」，一段原可和平落幕的感情，卻演變成血腥悲劇，令人不勝唏噓。

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