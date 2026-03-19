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    台中情侶雙屍命案》軟爛男沉迷百家樂當伸手牌 疑偷襲女友刺頸奪命

    2026/03/19 16:50 記者許國楨／台中報導
    女方家屬悲慟認屍。（記者許國楨攝）

    女方家屬悲慟認屍。（記者許國楨攝）

    台中市西區情侶雙屍命案持續引發關注，檢警今（19）日中午完成相驗，發現30歲方姓女子頸部遭利器嚴重割傷殞命，張姓男子也是頸部為多處切割傷身亡，現場血跡斑斑，不排除張男預謀買刀為求復合未果，趁方女進浴室偷襲割頸後自殘，確切死因仍待進一步解剖釐清。

    方女家屬情緒激動表示，方女與張男交往一年多，但男方長期經濟狀況不穩，甚至沉迷百家樂賭博，成天當「伸手牌」向方女要錢，連放在枕頭下的壓歲錢也被拿走，讓家人早已對這段關係感到憂心，方女上週提出分手並要求對方搬離，「本來可以好好結束」，卻演變成奪命悲劇，痛批「如果真的是他做的，就是畜生」。

    疑預謀買刀求復合

    據家屬說法與現場跡證，女方可能是在毫無防備下遭到偷襲，頸部出現兩處致命傷口，加上現場未見明顯打鬥或翻亂痕跡，研判攻擊發生得相當突然，家屬更質疑張男行徑帶有預謀，直指其在案發前特地外出購買水果刀，「明顯就是求復合不成行凶」。

    凌晨2時鄰居聽到爭吵聲

    警方調查發現，兩人於18日凌晨返家後不久，張男曾於1時許外出購刀，約半小時後返回，隨後屋內即未再有人進出；鄰居則在凌晨2時左右聽到疑似爭吵聲。直到方女未依時上班，經通知房東開門，才驚見兩人倒臥浴室，均已明顯死亡。

    女方家屬控訴男方預謀行凶。（記者許國楨攝）

    女方家屬控訴男方預謀行凶。（記者許國楨攝）

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