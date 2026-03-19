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    毒犯也追航海王？警盤查北屯紅線違停車 「魯夫五檔」毒咖啡包現形

    2026/03/19 16:24 記者許國楨／台中報導
    台中市警方查扣包括「魯夫五檔」咖啡包在內的毒品。（警方提供）

    台中市警方查扣包括「魯夫五檔」咖啡包在內的毒品。（警方提供）

    台中市北屯區今（19）日凌晨出現離譜一幕，1名男子因紅線違停遭警方盤查，車內竟搜出大量印有動漫《航海王》主角蒙其．D．魯夫「五檔」造型的毒咖啡包，包裝花俏吸睛、宛如潮流商品，實則暗藏毒品，警方當場人贓俱獲，全案依法送辦。

    台中市警局保安警察大隊第一中隊員警，今天凌晨4時許巡邏行經崇德路三段時，發現31歲岳姓男子紅線違停，上前盤查時察覺異狀，進一步搜索，竟在車內與身上查獲大批毒品，其中最引人側目的，是外包裝印有「魯夫五檔」圖案的毒咖啡包，多達82包，另有K他命9包，總重量逼近400公克。

    據了解，「魯夫五檔」是知名動漫《航海王》中主角能力覺醒後的形態，象徵自由、解放與「最胡鬧的力量」，形象極具辨識度。警方指出，毒犯疑刻意利用熱門動漫元素包裝毒品，企圖吸引年輕族群、降低戒心，讓毒品偽裝成新奇商品流通市面，手法相當狡猾。

    岳男落網後辯稱毒品僅供自己持有收藏，否認販賣，經初步檢驗，查扣毒品均呈現第二、三級毒品反應，其唾液快篩亦呈陽性，顯示不僅持有，還可能已經吸食，警方當場將車輛移置保管，並依毒品危害防制條例移送偵辦，同時向上溯源，追查毒品來源。此外，岳男疑吸毒後仍開車上路，涉及「毒駕」公共危險行為，警方已同步舉發，待後續尿液檢驗報告出爐，將另案追究刑責。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方將岳男依毒品等罪嫌送辦。（警方提供）

    警方將岳男依毒品等罪嫌送辦。（警方提供）

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