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    首頁 > 臺中市

    無良兩竊賊剪斷台鐵電纜 危及列車行駛安全判3年10月

    2026/03/19 15:06 記者陳建志／台中報導
    台中陳姓、翁姓男子，聯手剪斷台鐵電纜線行竊，造成平交道柵欄無法正常運作，台中地院依妨害火車行駛安全罪等罪，判決合併應執行3年10徒刑。示意圖。（記者陳建志攝）

    台中陳姓、翁姓男子，聯手剪斷台鐵電纜線行竊，造成平交道柵欄無法正常運作，台中地院依妨害火車行駛安全罪等罪，判決合併應執行3年10徒刑。示意圖。（記者陳建志攝）

    台中陳姓、翁姓男子，2023年先後兩次，拿大型電纜剪行竊台鐵的光纖電纜，造成列車無法與行控中心聯繫，平交道柵欄無法升起，危及列車行駛安全，兩人落網後翁男坦承犯行，陳男則否認，但法官不信，判決兩人依妨害火車行駛安全罪、攜帶兇器竊盜罪，合併應執行3年10徒刑，可上訴。

    判決指出，陳姓男子2023年1月17日上午11點35分許，駕駛自小客車載翁男前往台鐵台中港支線1K+240M處，由翁男拿著大型電纜剪，剪斷光纖電纜，但因發現電纜處於通電狀態，擔心被電到不敢拿走，致竊盜未遂。不過已造成無線電訊號中斷，行控中心無法與行駛中的列車聯繫，產生危險。

    接著，同年月20日凌晨3點38分，陳男再度駕駛自小客車，搭載翁男前往台鐵台中港支線，由翁男持電纜剪，竊取平交道號誌傳輸系統電纜線12公尺及總電源傳輸電纜線39公尺，並由陳男協助搬運上車離去，導致平交道喪失電力，沿線平交道柵欄因而處於垂降狀態，阻礙人車通行。

    台中地院審理時，陳男矢口否認犯行，辯稱第一次行竊時，自己開車載翁男到場，翁男表示要下車小便，自己在車上睡覺，並不知道他剪電纜；第二次行竊時，自己則是在家睡覺，坦承有向袁姓朋友借車，但車子借給翁男開，並不知道他去偷電線。

    翁男雖坦承兩次行竊犯行，但辯稱該處為貨運路線，無線電光纜遭剪斷，還有其他傳統方式可供聯繫，不致發生列車追撞的危險，否認有妨害火車行駛安全。

    法官認為，兩人共同犯案明確，因分別曾犯毒品、廢棄物清理法和詐欺，5年內再犯均屬累犯，兩人共同犯妨害火車行駛安全罪，處有期徒刑3年4月；又共同犯攜帶兇器竊盜罪，處有期徒刑10月；兩人均應執行3年10月，可上訴。

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