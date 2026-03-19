台中情侶雙屍命案疑分手糾纏？女死者父控：「連壓歲錢都拿」悲喊畜生

方父情緒悲憤。（記者許國楨攝）

台中市西區一處新落成出租套房發生情侶雙屍命案，警方今（19）日報請檢方會同法醫相驗釐清死因，隨著案情持續偵辦，死者方姓女子父親首度發聲，情緒悲憤直指：「如果真的是他（指張男）做的，在我眼裡就是畜生！」一句話，道盡家屬難以承受的椎心之痛。

方父受訪時透露，小女兒與張姓男子交往約一年多，兩人近期已分手，且是由小女兒提出，希望對方搬離住處，未料男方雖將物品搬走，卻仍持續糾纏，他更指出，張男過去曾多次向小女兒借錢，甚至連枕頭下的壓歲錢都拿走，近期還向女兒開口借款，經濟狀況疑似不穩。

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方父進一步表示，從女兒口中得知，張男原本從事運輸送貨工作，但近期疑似與公司間有金錢糾紛，甚至傳出涉及公款問題而遭辭退，生活壓力恐怕因此加劇，對於這樣的人際與財務狀況，是否成為釀成悲劇的導火線，仍待警方進一步釐清。

談及對張男的印象，方父無奈表示，曾見過對方幾次面，對方見到長輩總是禮貌客氣，「叫我叔叔，看起來很正常」，但如今卻發生如此駭人事件，讓他痛心直言：「就算是惡魔，也會客客氣氣。」語氣中滿是悔恨與不甘，「想到小女兒的遭遇，真的捨不得。」方父語帶哽咽，字字句句令人鼻酸。回顧案情，兩人被發現陳屍於租屋處浴室內，現場門窗無外力入侵跡象，並起出一把沾血水果刀，不排除為男方行兇後自傷。

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