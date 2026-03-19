為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 臺中市

    「3台救護車衝進靜巷」里長警鈴大作 台中情侶雙屍案現場氛圍詭異

    2026/03/19 11:36 記者許國楨／台中報導
    吉龍里長李國楨還原案發後情形。（民眾提供）

    吉龍里長李國楨還原案發後情形。（民眾提供）

    台中市西區18日晚間發生情侶雙屍命案，除了警方掌握關鍵動線外，案發現場所在的吉龍里里長李國楨也還原第一時間狀況，直言這起案件最詭異之處，在於「整條巷子幾乎沒有聽到任何爭吵聲」。

    李國楨表示，案發地點位於一條約6米寬的巷弄，周邊住戶密集且環境十分安靜，「只要有一點聲音，整條巷子都聽得到」，因此平時若有爭執或吵鬧，很難不被察覺，然而案發當晚，他與附近住戶卻未明顯聽見異常聲響，當晚約7時許，突然有3輛救護車接連駛入巷內，刺耳警報聲瞬間打破原本寧靜。

    「一般家庭狀況頂多一輛，突然來三輛就覺得不對勁」，因此他立刻從附近辦公室趕往現場查看，抵達後，警方已封鎖周邊並展開採證，鑑識人員進出蒐證，現場氣氛凝重，房東也陸續到場了解狀況，但當時案情仍在釐清，無法得知實際發生經過。

    李國楨指出，命案所在為一棟約落成一年的新建出租套房，共5層樓、20間房，住戶多為年輕人，且多為新搬入的外來租客，與在地居民互動不多，他坦言，自己對這對情侶僅有印象「看過但不熟」，推測兩人生活圈多集中在附近美村路一帶。

    他也提到，該地區原本多為老舊房屋，這棟新建套房是近年才興建完成，房東投入不少資金打造居住環境，如今卻發生重大命案，後續不僅面臨善後問題，也可能影響住戶及鄰里觀感，「房東應該也很頭痛」。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    臺中市今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播