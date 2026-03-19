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    中2選區民進黨議員民調將登場 施志昌、林祈烽聯手推薦楊典忠

    2026/03/19 10:27 記者張軒哲／台中報導
    台中市議員施志昌（右）、林祈烽（左）聯手推薦楊典忠。（記者張軒哲攝）

    台中市議員施志昌（右）、林祈烽（左）聯手推薦楊典忠。（記者張軒哲攝）

    2026縣市長、議員大選倒數不到1年，台中市民進黨第2選區，因登記人數超過提名人數，將於3月底辦理初選民調，台中市議員楊典忠今日上午由議員施志昌、議員林祈烽陪同，在梧棲區台灣大道與中華路口進行街頭拜票，聯手向通勤族與在地鄉親爭取支持，現場氣氛熱絡，展現基層實力與團結氣勢。

    施志昌表示，楊典忠長年深耕海線，服務踏實、口碑良好，無論婚喪喜慶或地方大小事都親力親為，是真正「走入基層」的議員，林祈烽則指出，楊典忠在議會問政監督非常認真，對市政建設不僅提出問題，更持續追蹤改善進度，尤其在海線重大建設上，以「緊迫盯人」著稱，是市府各局處都不敢輕忽的重要監督力量。

    林祈烽說，高美濕地公共廁所興建案就是最佳案例，從一年多前市政府動芝支第二預備金進行高美濕地公廁規劃、去年底總預算編列工程經費，到今年初歷經兩次發包流標，但他仍持續追蹤，市府經發局馬上再進行招標處理，最終在3月9日順利完成決標，展現議員持續監督的具體成果。

    楊典忠表示，面對下週即將登場的民進黨市議員初選民調，呼籲海線鄉親接到民調到，堅定表達「唯一支持楊典忠」，讓有經驗、有熱誠的議員繼續留在議會，為台中海線爭取建設、持續打拼，回應地方期待。

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