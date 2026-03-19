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    首頁 > 臺中市

    台中情侶浴室雙屍命案 張父慟：才帶女生回家吃飯…竟成最後身影

    2026/03/19 10:20 記者許國楨／台中報導
    面對突如其來的噩耗，張父語氣滿是錯愕。（民眾提供）

    面對突如其來的噩耗，張父語氣滿是錯愕。（民眾提供）

    台中市西區18日晚間驚傳情侶雙屍命案，一對30歲張姓男子與方姓女子被發現陳屍在出租套房狹小浴室內，兩人臉部朝下倒臥血泊，胸口均有利刃傷，現場血跡斑斑，警方初步研判無外力侵入跡象，是其中一方行凶後再尋短，或是共赴黃泉，詳細案情仍待釐清。

    死者張男的父親接獲警方通知後趕赴了解，面對突如其來的噩耗，語氣滿是錯愕與無助，他表示，兒子長期在外租屋生活，工作更換頻繁，「做過很多工作」，但具體內容他並不清楚，父子之間對生活近況少有深入交談，直到警方來電前，他完全不知道兒子已出事。

    張父回憶，上週兒子才剛辭去一份工作，近況似乎並不穩定，但未曾透露任何異狀或壓力，至於與方姓女子的感情，他更是所知有限，只記得兒子曾帶女方回家吃過飯，兩人互動看來正常，未見明顯爭執或異樣，「沒想到會變成這樣」，語氣中難掩震驚與哀痛。

    據了解，案發當天正是方女在超商工作的最後一天，卻無故未到班，店長察覺異狀通知親友關心，親友會同房東前往查看，才揭開這起悲劇。消防人員到場時，兩人已明顯死亡，未送醫即交由警方處理。

    警方指出，現場門窗未遭破壞，並留有一把約10多公分刀械，將持續調閱周邊監視器並訪查鄰居，釐清兩人案發前動態與交往狀況，進一步還原事發經過。

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