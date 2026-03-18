蔣萬安挺江啟臣 風向真的變了！藍委輪番登台助講

藍委游顥、牛煦庭及羅智強今晚趕赴大里為江啟臣（中）站台。（記者廖耀東攝）

2026年底台中市長選舉，民進黨由立委何欣純出戰，國民黨則是立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔「姐弟之爭」。台北市長蔣萬安今天在短片中說，江啟臣是大台中發展最佳人選，立委游顥、牛煦庭及羅智強今晚則到大里站台，藍營支持者視為「風向變了！」

國民黨台中市長初選下週25日到31日民調，藍委輪番登台為江啟臣助講，台中市長盧秀燕陣營「盧系立委」羅廷瑋先在大里站台，廖偉翔週六（21日）在水安宮辦西南屯見面會，王育敏、李彥秀在大里助講。相對的，對手楊瓊瓔21日在太平「萬人挺瓔團結大會」，號稱「超強卡司」，邀請唱將向蕙玲等人登台，沒有藍委站台。

請繼續往下閱讀...

江啟臣北大里見面會在大里公園舉辦，今晚（18日）由台中大里市議員林碧秀二度協辦。羅智強說，2020年國民黨總統立委大敗，最艱難時承擔主席重責，有他扎根讓2022年縣市長翻轉，台北市長蔣萬安也站出來力挺，「認為江啟臣是最適合帶領、領導台中的市長」。

前台中縣縣長廖了以、藍委游顥、牛煦庭及羅智強接連站台助講，牛煦庭說，8年前江啟臣跟盧秀燕初選「就差一通電話」民調，江展現風度，8年磨一劍已經準備好了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法