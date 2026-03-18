為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 臺中市

    台中無人自駕巴士曝光！預計秋天上路

    2026/03/18 20:16 記者蘇孟娟／台中報導
    台中無人自駕巴士首曝光，採9人座設計。（圖：市府提供）

    台中無人自駕巴士首曝光，採9人座設計。（圖：市府提供）

    台中市交通局在水湳經貿園區打造自駕巴士示範計畫，將推動串聯水湳轉運中心與捷運文華高中站間的短程運輸。台中無人自駕巴士實體車輛近日首曝光，交通局表示，全電動低碳設計的自駕巴士採9人座設計，單趟車程35至40分鐘，預計今年秋天正式上路，屆時將開放民眾預約免費搭乘。

    交通局指出，為推動智慧交通在水湳經貿園區打造自駕巴士示範路線，目前自駕巴士已經「完全開放道路」運行測試，在一般車流與人流環境中驗證自動駕駛技術與車路聯網（V2X）系統整合能力，透過智慧安全路口AI CCTV與路側設備（RSU）即時提供道路資訊，提升行車安全與通行效率。

    台中自駕巴士近日在2026智慧城市展首度實車展示，交通局指出，自駕巴士具備多重感測與安全備援系統，車身搭載光達（LiDAR）與攝影機等感測設備，可即時辨識周邊車輛、行人及道路環境，並透過演算法進行路徑判斷與動態決策；車內同步設置即時感知顯示螢幕，讓乘客直觀了解車輛辨識外部環境運作。

    水湳到文華高中35分鐘

    交通局長葉昭甫指出，台中自駕巴士預計在今年秋天上路，路線串聯水湳轉運中心與捷運文華高中站兩大運輸節點，沿途行經中央公園、綠美圖及國際會展中心等重要地標，兼具轉運接駁與觀光遊憩服務功能，採9人座的自駕巴士設計，單趟車程35至40分鐘，水湳自駕巴士示範計畫，未來可作為大型活動接駁、園區內短程運輸及智慧交通應用示範，象徵台中邁向智慧城市的重要里程碑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    臺中市今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播