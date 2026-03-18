女子甩律師公會理事長巴掌沒逮捕 律師轟中院：「睜眼說瞎話」

台中林姓女子昨天在台中地院狠甩台中律師公會理事長吳中和一巴掌，台中地院稱因無法立即判斷是否受傷才未逮捕，吳中和質疑根本「睜眼說瞎話」。（民眾提供）

台中市一名林姓女子（46歲），因傷害、恐嚇3名女律師，昨天下午台中地方法院開庭，台中律師公會號召10多位律師到場聲援，沒想到開庭前，林女卻在走廊大鬧，還當場打了台中律師公會理事長吳中和一巴掌，但法警卻未依現行犯將她逮捕引發質疑，台中地院昨晚發出聲明，強調法警當下無法立即判斷吳理事長是否受傷，才未逮捕，此說法吳中和無法接受，痛批很離譜，根本是「睜眼說瞎話」。

這名林姓女子，昨天下午在台中地院走廊大鬧，持續質問現場人員身分，冷不防朝台中律師公會理事長吳中和左臉狠甩1個巴掌，「啪！」的一聲嚇壞在場的律師和民眾，立刻向警方報案。

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不過現場法警沒以現行犯將她逮捕，林女情緒持續激動，現場不斷咒罵「三字經」，直到第一分局西區派出所員警到場才將她安撫坐在椅子上，林女前後在法庭走廊大鬧1個多小時，現場目擊律師質疑法警未依現行犯將林女當場逮捕。

台中地院昨天深夜發出聲明表示，因當時法庭外走廊人潮眾多、法警首要任務為隔離雙方、避免衝突擴大。又因傷害罪屬告訴乃論之罪，且被攻擊的吳理事長已立即報警處理，法警當下無法立即判斷吳理事長是否受傷，故以維持法院秩序為先。事發8分鐘內即由獲報到場的轄區警力接手處理後續調查釐清事宜，基於機關職權尊重，故未發動逮補。

此說法吳中和無法接受，強調當時林女力道之大，現場的人都有聽聞，怎麼可能沒受傷？且自己立刻說要提告，旁邊當時就站了一個法警，卻沒有任何的作為，質疑如果這是法官被打耳光，還會討論有沒有提告？要不要逮捕嗎？

吳中和強調，逮捕與告訴乃論是兩回事，林女有犯罪行為產生，已經是現行犯，就算是告訴乃論也應先逮捕，後續再由被害人決定是否提告進行偵查，台中地院藉此開脫，非常離譜，讓人無法接受。

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