訪問華府首談軍購 盧秀燕：不要輕忽戰爭發生可能性

盧秀燕訪美前進華盛頓首談軍購。（圖：市府提供）

赴美訪問的台中市長盧秀燕在美東時間17日抵達華盛頓，與美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）等見面，並將拜會美國眾議員議員，盧秀燕在華府首談軍購議題，她說，不要輕忽戰爭發生可能性，台灣要做好自我防衛能力，美國是維持台海和平重要的戰略夥伴，她此行有機會向美國朋友說明求需求，盼他們感受到想合作的誠意。

盧秀燕訪美行前拋訪問超越城市外交，更盼化解「疑美論」，她在美東時間17日訪問華府，行程安排她將與美國眾議院議員交流，她另與被視為長期扮演美台非官方互動關鍵的藍鶯碰面，外界關注她踏入華府「深水區」會晤對象及談論議題，尤其美眾議員關切台灣軍購預算卡關議題，她要如何應對。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕在與北美台商聯合總會簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄後直言，她有拜訪藍鶯，上個月藍鶯才到台中拜訪，兩人是好朋友，這次訪美「來見見老朋友」，也有遇到政府界的朋友，但須看雙方默契再決定是否公布內容。

她稱訪美以來美方對台灣深感興趣，想了解議題非常多，軍購只是其中之一，但全球情勢變動大，接連有俄烏戰爭及中東戰火，這次訪美「大家對全球局勢、如何提高自我防衛能力及區域合作，有很多討論」。

盧秀燕說，提高自我防衛能力、軍事佈局非常重要，「勿恃敵之不來」，不要輕忽戰爭發生可能性，戰爭會在意想不到時發生，每個國家都要做好準備，除要團結國家內部外，不能單打獨鬥，跟其他國家合作形成聯盟也非常重要。

她說，美國是台灣重要盟友，也是維持台海和平及外交穩穩定重要的戰略夥伴，她此行有機會向美方說明求需求及想合作的意願，親自見面，讓他們感受到誠意，進而促進更多合作。

盧秀燕說，她身為中華民國國民，受到國家栽培，這次出訪除盡城市外交、招商引資的義務外，也想為國家盡一分心力，幫國家向美國朋友說明台灣面臨的處境及需求，「到目前為止出訪非常順利」、「這次晤談超過預期收穫」。

藍鶯今年一月到台中市府拜會盧秀燕。（圖：市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法