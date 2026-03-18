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    大安港媽祖文化園區招標連3次流標 將轉向自營活化

    2026/03/18 12:43 記者歐素美／台中報導
    大安港媽祖文化園區媽祖雕像組裝施工中，預計今年第3季完工，10月將舉辦開幕活動。（觀旅局提供）

    大安港媽祖文化園區媽祖雕像組裝施工中，預計今年第3季完工，10月將舉辦開幕活動。（觀旅局提供）

    大安港媽祖文化園區媽祖雕像，去年底開始組裝，但台中市觀光旅遊局規劃朝渡假飯店發展，促參案3次招標皆流標，將轉向自營活化。

    大安港媽祖文化園區因媽祖雕像遲未有著落，致園區閒置10餘年，難以發展，經台中市興富發文化藝術基金會捐贈一座重達1170公噸的花崗石媽祖雕像，雕像主體高30公尺，若加上基座整體達53.6公尺，2024年由台中市長盧秀燕主持媽祖雕像開工祈福儀式，卻遲至去年底才進駐施工，預計今年第3季完工，10月將舉辦開幕活動。

    但觀旅局啟動「大安港媽祖文化園區興建營運移轉案招商作業」，規劃利用媽祖文化園區內1公頃多的草坪，興建濱海渡假飯店，連續3次招標皆流標。

    觀旅局表示，促參案第3次招商，2月27日結標仍無廠商投標，主因整體觀光市場環境較為保守，投資態度趨於審慎，觀旅局後續將評估啟動短期自營活化，結合海洋觀光季與主題活動導入人流，累積營運成果與媒體曝光，讓市場實際看見場域潛力，再提高招商成功率。

    觀旅局出，自2024年7月起，大安港媽祖文化園區已全面開放民眾入館參觀，並設置「大安港媽祖文化園區遊客中心」，去年7月6日正式開幕，同時通過交通部觀光署「i-Center旅遊服務體系」第三級認證。園區內規劃甲安埔地方文史特展、螃蟹生態特展、草月流漂流木藝術創作特展及淨灘攝影特展等多項常設展覽，並提供市政影片觀賞及志工導覽解說等預約服務及開放各機關學校及團體租借使用。今年將持續辦理「2026台中海洋觀光季」系列活動，並提供民眾更友善、便利的旅遊環境與服務，提升園區整體使用效益與豐富度。

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