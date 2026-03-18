國民黨台中「姐弟」激戰！江啟臣、楊瓊瓔力拚下週初選民調

立法院副院長江啟臣（中）舉辦烏日見面會，力拚下週（25日）起初選民調勝出。（記者黃旭磊攝）

國民黨初選民調倒數！立法院副院長江啟臣從週日起，接連至南大里、烏日、北大里及南屯舉辦「見面會」，力拚下週（25日）起初選民調勝出，對手藍委楊瓊瓔行程滿檔，在大雅區舉辦萬人挺瓔團結大會，稱「我準備好了！接棒盧秀燕」，姐弟戰選情升溫。

江啟臣昨晚（17日）在烏日朝天宮舉辦「烏日見面會」，藍委顏寬恒、台中市議員吳瓊華、烏日里長聯誼會會長蔡敏陽、烏日農會理事長魏周森、社區發展協會聯誼會會長蘇源仲、溪南工商協進會理事長吳銘禧現身力挺，烏日朝天宮主委楊炳輝代表民眾，送上三大把「凍蒜」給江啟臣，支持者齊呼「凍蒜」（當選）拉抬氣氛到最高潮。

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國民黨將在下週三（25日）起至31日舉辦初選民調，江啟臣今晚（18日）再經台中市議員林碧秀安排，至大里公園舉辦「北大里」見面會，藍委游顥、牛煦庭及羅智強都登台助跨區選，週六（21日）下午將與藍委廖偉翔在水安宮廣場舉辦南屯區見面會，選情升溫到最高點。

楊瓊瓔今天上午接連出席大雅、清水區里鄰長研習會，傍晚趕赴大台中不動產建築開發公會聯誼春酒、東區十甲長青會會員餐會，助選行程滿檔，楊瓊瓔說「我準備好了！接棒盧秀燕」，力拚初選勝出。

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