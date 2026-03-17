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    首頁 > 臺中市

    台中玖玖零醫美無預警停業 市府籲業者說明退費

    2026/03/17 21:03 中央社
    台中玖玖零醫美診所昨天無預警結束營業，中市府呼籲業者，應儘速出面說明相關退費機制。（截自google maps）

    台中玖玖零醫美診所昨天無預警結束營業，中市府呼籲業者，應儘速出面說明相關退費機制。（截自google maps）

    台中玖玖零醫美診所昨天無預警結束營業，中市府呼籲業者，應儘速出面說明相關退費機制，並提醒消費者，若使用信用卡消費，可檢附相關佐證資料，向發卡銀行申請爭議款。

    台中市政府今天發布新聞稿表示，近期接獲消費者申訴指出，位於台中市西屯區的玖玖零醫美診所，無預警於16日結束營業。

    中市府法制局表示，業者無預警於15日發送訊息予消費者表示隔日將結束營業，但未告知消費者如何辦理退費，置放於診所內的物品亦無法取回，甚至有消費者13日才剛消費近新台幣5萬元的醫美服務，經聯繫業者均無人回應。

    法制局呼籲業者，應儘速出面說明相關退費機制，並儘速開放診所，供消費者領回私人物品及購買的產品。

    法制局說明，消費者若使用信用卡消費，遇有業者倒閉等原因而有商品（服務）未領取，致權益受損者，可檢附相關佐證資料，如刷卡簽單、業者結束營業訊息等，向信用卡發卡銀行申請爭議款。

    法制局指出，因爭議款有申請期限，以VISA、MASTER為例，自刷卡日起540日曆天，且業者未提供服務起120日曆天內，以上日期需再扣除發卡行作業所需的15工作天。

    法制局提到，即使業者已經請款，消費者未使用的費用，仍可要求信用卡機構退還，且各家銀行所需資料不盡相同，建議消費者盡速向發卡銀行洽詢，以免延誤爭議款的申請時效。

    台中玖玖零醫美診所昨天無預警結束營業，中市府呼籲業者，應儘速出面說明相關退費機制。（截自google maps）

    台中玖玖零醫美診所昨天無預警結束營業，中市府呼籲業者，應儘速出面說明相關退費機制。（截自google maps）

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