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    去年才喊卡、台中今年又擬發行「60億+N」公債 綠批缺詳細配套計畫書

    2026/03/17 20:38 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市政府今年擬發行「60億+N」公債。（記者蘇孟娟攝）

    台中市政府今年擬發行「60億+N」公債。（記者蘇孟娟攝）

    台中市去年通過發行200億公債，受美國關稅衝擊利率變動下喊卡，今日台中市政會議再通過7月另將發行「60億+N」公債計畫，盼「借新還舊」減少利息支出，但因今年中東戰火等國際局勢變數，藍白議員看法不一，藍營認為若能幫市庫省支出「有何不可」，綠營則認為，未提公債詳細配套計畫書，讓議會空白背書，發行公債不盡負責。

    台中市去年首度提出發行200億公債計畫，目標年省4000萬利息，因美國總統川普宣布對等關稅，國際利率大受波動，財政局評估不利減少利息支出，取消發行計畫；今年台中市府重新評估後，提出「60億+N」公債發行計畫，發行總額訂60億基準，得視需要增額40億或減額20億，若發行60億公債，估每年能省下240萬到1140萬元的利息。

    不過，中東戰火下國際情勢瞬息萬變，今年發行公債恐又面臨不確定因素，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻指出，市府不是不能發行公債，但必須提出詳細公債發行計畫給議會審議，今年公債發行計畫更出現「加價彈性」，只顧喊價、框數字，未有實質計畫內容，發行公債態度不盡負責；議員林祈烽也嚴正要求財政局應提出完整用途、分配優先順序及風險管理方案。

    議會財經委員會副召集人陳俞融指出，公債應優先用於重大建設與城市發展，不是淪為調度資金、甚至變相「借新還舊」的工具，市府今年提出「60億+n」公債計畫，卻仍受國際不確定因素影響，財務規劃缺乏穩定性與前瞻性。

    國民黨議會黨團書記長李中則指出，市府以前為拚建設向銀行貸款，這次發行公債就是為降低利息支出，能幫市府節省公帑沒什麼不好，仍應肯定。

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