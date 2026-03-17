清明掃墓潮來了！台中逾20起公墓火警 燒金紙釀禍最多

台中市今年春節後至今，已接獲超過20起公墓火警通報。（民眾提供）

清明節將屆，各地公墓已陸續湧現祭祖人潮，台中市政府環保局提醒，每年3至4月都是公墓火災的高峰期，統計今年春節後至今，已接獲超過20起公墓火警通報，多半與焚燒紙錢或香火未完全熄滅有關。

環保局表示，民眾焚燒金紙時若飛火四散，或香支未完全熄滅，容易引燃周邊雜草，甚至造成山林火災，危及公共安全，若查獲違規露天燃燒行為，將依《空氣污染防制法》開罰，最高可處10萬元罰鍰。

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為降低風險，市府已在部分公墓設置AI智慧判煙監控系統，全天候監看，一旦偵測到煙霧即會立即通報巡查人員；清明期間也將出動無人機加強巡查，希望能第一時間掌握異常狀況。

台中推動「紙錢集中燒」政策已近10年，初期不少民眾仍抱持疑慮，但隨著持續宣導與實際運作，越來越多民眾願意配合，將紙錢交由市府集中處理，也逐漸接受「誠心祭拜比大量焚燒更重要」的觀念。

近年市民對環保祭祀的接受度也明顯提升，環保局統計，去（2025）年清明節期間紙錢集中煉化量較2023年增加50.6%；透過「以功代金」平台捐款做公益的金額，也較同期成長34.8%，顯示環保祭祀逐漸成為新的掃墓方式。

目前台中市各公墓及納骨塔多已設置紙錢集中區，民眾掃墓時可直接將紙錢放置於集中區，由市府統一運送集中煉化，也可至四大超商事務機選擇「台中以功代金」，將原本購買金紙的費用捐助弱勢團體，把功德回向祖先，同時減少空氣污染，一舉兩得。

公墓火警通報多半與焚燒紙錢或香火未完全熄滅有關。（民眾提供）

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