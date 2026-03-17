女子地院打人改不公開審理 台中律師公會理事長批消極

林姓女子在台中地院出庭時大鬧法院，並出手打了台中律師公會理事長吳中和一巴掌。（民眾提供）

台中林姓女子（46歲），涉傷害、恐嚇3名女律師，今天到台中地院開庭，台中律師公會號召10多位律師到場聲援，林女卻在走廊大鬧，還當場打了律師公會理事長吳中和一巴掌，並踢一名林姓民眾，且口出三字經不斷咒罵，隨後法官開庭，因林女拒絕回答人別訊問，法官改為不公開審理，現場律師除不解沒依現行犯逮捕，也質疑法官的做法。

這名林姓女子，今天下午3點到台中地院開庭，因看到法庭外有10多名律師和民眾情緒激動，大聲質問「誰是記者？」，接著冷不防朝台中律師公會理事長吳中和左臉狠甩1個巴掌，「啪！」一聲嚇壞在場的律師和民眾，立刻向警方報案。

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不過現場法警沒以現行犯將她逮捕，只忙著叫大家不要拍照，林女情緒持續激動，現場不斷咒罵「三字經」，接著又質問一名林姓民眾身分，並踹了他一腳，直到第一分局西區派出所員警到場，才將她安撫坐在椅子上。

隨後台中地院開庭，10多名律師進場旁聽，吳欣哲法官當庭詢問她的名字，林女不願回答，卻說：「旁聽都知道、記者都知道」，還嗆一名女律師為何瞪她？最後吳欣哲法官表示，有鑑於被告於今年2月10日開庭時與旁聽人員有不當互動，以及今日持續注視旁聽席拒絕回答法官人別訊問，依法院組織法第86條、89條規定，為維護法庭秩序和旁聽人員安全，本件改為不公開審理，並請旁聽人員都離席。

此作法引起現場律師不滿，吳中和理事長表示，一定會去驗傷提告傷害，強調林女之前已多次恐嚇律師，今天又出手打人，律師的職業安全備受威脅，但法院消極不作為，都沒有積極處理，讓律師的職業產生危害，強調這對整個司法是一個傷害。

吳中和並不滿，林女的行為已經是現行犯，法警卻消極不作為，只是在安撫她，質疑若今天攻擊的是法官，不會當場逮捕、收押嗎？認為台中地院太消極。

台中律師公會理事長吳中和（右2）今天到台中地院聲援，卻被林姓女子呼巴掌。（記者陳建志攝）

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