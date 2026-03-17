去年發公債喊卡 台中今年將發行「60億+N」公債

財政局副局長游孟樫說明市府今年發行公債計畫。（記者蘇孟娟攝）

台中市去年通過發行200億公債，以「借新債還舊債」減債降低利息負擔，因美國關稅衝擊利率變動下喊卡，今日台中市政會議通過今年7月另發行「60億+N」公債計畫；因今年又有中東戰火等國際局勢變數，財政局指出，會視利率及需要調整，可增額40億或減額20億發行；以發行60億估算，每年可替市庫省下240萬到1140萬元的利息支出。

台中市去年首度提出發行200億公債計畫，目標年省4000萬利息，去年3月經議會通過，不料，4月即發生美國總統川普宣布對等關稅，引起國際利率波動，財政局評估發行公債反不利減少利息支出，取消發行計畫。

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六都中包括台北、高雄市發行公債已行之有年，桃園與台南市去年也首度發行公債，今年市府重新評估再度提出發行公債計畫。

財政局副局長游孟樫指出，今年發行公債目標仍是為「借新還舊」，減少利息負擔，提出「60億+N」公債發行計畫，發行總額訂60億基準，但得視需要增額40億或減額20億，可發行40億到100億，預計7月發行，分2年期、3年期及5年期；若發行60億公債，估算每年能幫市庫省下240萬到1140萬元的利息。

不過，中東戰火下國際情勢瞬息萬變，市府今年發行公債恐又面臨不確定因素，游孟樫指出，發行公債是為建立市府多元融資管道，因議會開議在即，盼能先提出計畫，助市府多一項資金運用武器，屆時仍會視利率情況決定發行額度及是否發行。

另，「台中市公債及台中市市庫券發行自治條例」明訂，市府發行公債須諮詢議會，議會要求市府須提案審議，因利率瞬息萬變，為掌握發行時機，今日也通過盼後續發行公債採報告方式函送議會。

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