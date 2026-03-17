日本70年燒鳥老店台中開分店 6人吃完狂吐瀉！疑這食材惹禍

該燒烤店遭到民眾投訴用餐後上吐下瀉，確診急性腸胃炎。（翻攝自燒烤店官網）

日本橫濱有70年歷史的燒鳥老店，海外首家分店就開在台中市北屯區，開幕一個月，遭到民眾投訴用餐後上吐下瀉，確診急性腸胃炎，業者致歉，初步調查應是櫛瓜產品有關，台中市食品藥物安全處表示已完成成錄案，將依程序派員前往稽查。

民眾投訴與朋友共6人在3月7日到店家用餐，返陸續續上吐下瀉，6人全拉肚子，其中有3個人都發高燒，一直到12日症狀未好轉，才通報衛生局，民眾也在店家評論區留言「吃夜市路邊攤還沒得過腸胃炎，第一次就獻給這家」，「吃完急性腸胃炎，吐了兩三天，同行友人也都中標。」

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食安處指出，將派員前往現場稽查，如稽查發現業者有不符合食品良好衛生規範準則情形，將責令限期改善；屆期複查仍未改善者，將依《食品安全衛生管理法》規定，處新台幣6萬元到2億下罰鍰。

業者表示，接獲反映後啟動內部調查與相關處理機制，針對當日供應食材、作業流程及人員操作進行全面檢視，初步調查研判，可能與當日所提供的櫛瓜產品有關，相關產品已全面下架，同步展開後續查核與檢討作業；顧客反映後續身體不適情況，辦理當日餐費退費並協助處理相關醫療費用事宜。後續也將持續關心顧客身體恢復狀況。

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