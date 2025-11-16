為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 臺中市

    鎖定18-40歲關心公共議題青年 何欣純「台中青純力培力營」報名

    2025/11/16 22:50 記者陳建志／台中報導
    立委何欣純將於年底舉辦「台中青純力培力營」，今天宣布開放18至40歲青年報名。（何欣純提供）

    立委何欣純將於年底舉辦「台中青純力培力營」，今天宣布開放18至40歲青年報名。（何欣純提供）

    民進黨已經正式提名立委何欣純參選台中市長，為了號召更多年輕人關心公共事務，何欣純今天宣布，「台中青純力培力營」正式開放報名，將於12月27、28日在台中翔園航太研習園區舉行，鎖定18至40歲關心公共議題、期待參與城市治理與政策對話的青年，交流對台中的願景想望，用實際行動讓台中更好。

    何欣純表示，台中人口不斷攀升，未來台中需要更多青年參與公共事務與對話，從關心公共議題、社會參與到政策實作，讓青年的好點子成為可落地實踐的城市願景，因此特別選在大學學期結束、寒假開始前舉辦2天課程培力營隊，讓更多青年能參與、深入交流。

    何欣純指出，本次營隊預計邀請講師是「旗艦卡司、支支強棒」，來自社會各領域，課程主題涵蓋地方基層經營、兩岸國安、幕僚政策實務及公民社團連結等多元面向的課程內容，有助學員將想法轉化為實際行動力，打造完整的青年培力課程。

    何欣純說，接下來將會陸續公布旗艦級講師陣容，歡迎大專院校學生、社會新鮮人與公民團體夥伴踴躍報名，期盼透過營隊，將經驗與資源傳承給年輕世代，也能深化青年對公共事務的行動力，為台中提出更好的政策解方，打造台中欣欣向榮的未來。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    臺中市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播