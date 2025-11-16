為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 臺中市

    中市「翔童樂馬戲團」充氣城堡突消風 孩童驚嚇腳擦傷廠商道歉

    2025/11/16 15:12 記者蘇金鳳／台中報導
    立委廖偉翔昨晚舉辦親子活動，充氣城堡突消風，1名孩童右腳輕微擦傷，幸無大礙。（廖偉翔提供）

    立委廖偉翔昨晚舉辦親子活動，充氣城堡突消風，1名孩童右腳輕微擦傷，幸無大礙。（廖偉翔提供）

    「翔童樂馬戲團」大型親子活動昨晚在中市西屯區安和公園舉行，現場設有2層樓高的充氣城堡，過程中突然瞬間消風，有1名孩子右腳輕微擦傷，幸無大礙，廠商急忙道歉，表示電線被外力扯斷、插頭直接斷裂所致；活動協辦單位立委廖偉翔說，如果家長後續有任何疑慮、孩子有任何不舒服，都可以直接聯絡服務處，會全力協助。

    昨天晚上西屯區的安和公園進行一場「翔童樂馬戲團」大型親子活動，是由台中市低碳發展協會主辦、立委廖偉翔服務處協辦，現場設有2層樓高的充氣城堡，深受小朋友的喜愛，但過程中，充氣城堡突然消風，大家都受到驚嚇，1名孩子右腳輕微擦傷，而廠商除緊急道歉，表示為電線遭外力扯斷所致，承諾類似事件不再發生。

    廖偉翔說，所幸第一時間大家都平安，目前確認有1位孩子右腳輕微擦傷，服務處員工已陪同到醫院檢查，並無大礙；另一位受到驚嚇的小朋友，也協助關心、心理輔導，會持續關心家長與孩子的狀況。

    廖偉翔指出，已要求廠商和活動團隊，未來一定要加強現場人力、巡視動線，做好設備保護，避免類似情況再發生；安全永遠是最重要的，他會持續盯緊，也感謝家長的體諒，未來他們在活動的細節上會要求廠商更加小心注意。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    臺中市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播