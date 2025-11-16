為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 臺中市

    讓櫻花開得更嬌艷 中市移植櫻花至嶺東公園明春盛開可期待

    2025/11/16 06:52 記者蘇金鳳／台中報導
    中市原本在種植在府會園道的櫻花已改移植到嶺東公園。（市府提供）

    中市原本在種植在府會園道的櫻花已改移植到嶺東公園。（市府提供）

    氣溫將下降，台灣將進入櫻花盛開季節，台中市府會園道原本所種植的數十株的櫻花樹，因棲地不佳，去年底已移植到嶺東公園，建設局表示，共移植58棵櫻花，今年3月櫻花曾盛開過，在經過一年的環境適應，明年初櫻花是否盛開，應可期待。

    府會園道的櫻花是在前市長林佳龍時代所種植，但因底下是停車場，土壤夯實太硬，且排水不佳，即使近十多年多次土壤改良，還是長得不是很好，只有少數幾株會盛開，而且每一次會花就是固定的幾株，無法達到當初「櫻花林道」的規劃。

    因此，建設局去年底依專家學者建議移植，58棵櫻花移至嶺東公園，保留4株在園道，並改種風鈴木。

    建設局表示，因嶺東公園位處較高海拔，氣候與土壤條件較原址更適宜，在移植過程中，注意維持根系完整，確保土球不散落，運送途中妥善包覆，也加大樹穴及修剪不良枝條與根系，並添加底肥及客土混合有機介質，改善土壤透氣性，今年３月，櫻花還曾盛開過。

    建設局並表示，目前因正值冬季，櫻花處於落葉休眠期，這期間櫻花的生長和代謝活動會大幅減慢，直至明年春季天候適宜，將會再次出芽開花。

    建設局去年底移植府會園道的櫻花，曾在今年三月開花過。（市府提供）

    建設局去年底移植府會園道的櫻花，曾在今年三月開花過。（市府提供）

