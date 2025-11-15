媒合率高結婚卻少! 公辦未婚聯誼中市僅2對結婚 成效遭質疑

台中市府西區戶政所舉辦未婚聯誼活動，場面歡樂。（記者張軒哲攝）

隨著現代人婚姻觀念改變，交友跟認識伴侶管道多元，台中市府去年跟今年，兩年一共斥資200萬元辦理約50場未婚聯誼活動，每場聯誼配對成功率逾5成，但卻只有2對結婚，結婚對數過低，遭外界質疑成效。

內政部指出，內政部近年每年皆編列70多萬元舉行10多梯次未婚聯誼，分為1日與2日遊，每梯次有80至120人參加，前年199對、去年223對配對成功，但主辦單位事後並未再追蹤，難以掌握結婚人數。

縣市政府部分，台中市府近2年未婚聯誼活動每年各促成1對結婚，每對新人參加聯合婚禮時，市府致贈1萬元禮券恭賀。台中市政府民政局每個月皆有聯誼活動，今年5月與中市西區戶政所於新社古堡舉辦單身聯誼活動，40位參加者，成功促成18對民眾互表心意。西區戶政所坦言，當下活動配對成功，但事後不一定會聯繫，結婚比例更少，會透過LINE追蹤一年，有請對方交往或結婚要主動通知，會送上額外成家禮。

公辦聯誼表面上媒合率很高，事後成功結婚的卻很少，遭外界質疑，政府單位為了業績，報名不足情況下，可能請來親朋好友參加，或者已有男女朋友，純粹是去遊玩。

台中市府民政局指出，聯誼活動報名都是男生比較踴躍，為鼓勵單身女性報名，會贈送保養品或化妝包做為揪伴禮，加上透過LINE線上報名，較易吸引2個或甚至3個女性一起報名。

